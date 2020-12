Appello ai parlamentari: “Giù le mani dal Sant’Anna Hospital”

“La straordinaria storia del S. Anna Hospital rischia di finire”. Inizia così la nota della struttura finita al centro dell’attenzione nei giorni scorsi per lo stop alle prestazioni sanitarie.

“La nostra struttura riconosciuta e certificata quale eccellenza italiana in cardiochirurgia sta per morire.

Anna è “qualcosa di nostro di cui essere orgogliosi, ma soprattutto qualcosa a portata delle nostre case: la sicurezza della cura migliore senza bisogno dei mille e più chilometri consueti. La possibilità di salvezza per chi ha meno possibilità”

Questo siamo noi questo è il S. Anna hospital. L’appello odierno è rivolto ai nostri rappresentanti istituzionali per raccontare il momento difficile che la clinica sta vivendo”.

“Un corto circuito istituzionale – si legge nella nota – rischia di far perdere centinaia di posti di lavoro e negare per sempre ai calabresi la certezza delle cure in ambito cardiochirurgico. Siamo convinti che un costruttivo confronto tra noi, il nostro management e la deputazione parlamentare calabrese possa rappresentare un primo importante passo per tracciare un percorso possibile e nel rispetto delle norme di legge, finalizzato a tutelare e salvaguardare un riconosciuto patrimonio scientifico ed umano “I lavoratori del S. Anna sono cittadini onesti e rispettosi delle leggi, sono lavoratori appassionati e affezionati all’ambiente che hanno saputo creare comportandosi sempre secondo etica e coscienza. Vi aspettiamo in call giorno 2 gennaio alle 16,00.