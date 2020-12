Arrivati anche in Calabria i softbox della Pfizer: contengono circa 14 mila dosi di vaccino

Sono arrivati anche in Calabria i softbox della Pfizer contenenti le circa 14 mila dosi di vaccino con cui si darà concretamente il via alla campagna vaccinale destinata in prima battuta ai medici e agli operatori sanitari impegnati nell’emergenza covid.

Il carico trasportato da un corriere e scortato dalla Polizia stradale è stato consegnato non solo all’unità operativa di Farmacia del Policlinico universitario, diretto da Adele De Francesco, che si era occupato della distribuzione dei primi flaconi durante il v-day, ma anche negli altri cinque punti di somministrazione individuati negli ospedali di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia. In ogni scatola 195 fiale, da cui si ricavano 1170 dosi di vaccino.

Particolarmente delicate le operazioni di trasferimento del siero dalle scatole frigorifere monitorate dalla centrale di controllo della Pfizer agli ultra-congelatori in cui le fiale verranno conservate a -80 gradi prima di essere somministrate.