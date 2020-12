Associazione Balzoo, 95 adozioni di cani abbandonati nel 2020

Poco spazio per la noia nel 2020 della l’associazione “Balzoo, amici di Ronzo”.

L’associazione animalista di Sersale suggella l’anno con numeri che non tollerano confutazioni: 95 le adozioni di cani abbandonati, cuccioli bellissimi che finalmente hanno trovato casa, amore e padrone. E non solo: 3 operazioni chirurgiche e ortopediche ben riuscite, 48 sterilizzazioni, 110 microchip per risalire all’animale e ai proprietari .

E’ la risposta attendibile al randagismo dell’impegnata associazione no profit, rappresentata dalla giovanissima volontaria sersalese Serena Torchia.

“Balzoo” ha sede non solo a Sersale, ma anche a Taverna con interessi in diversi centri della presila catanzarese.

Randagismo: c’è chi si limita solo a parlarne, c’è chi, come i volontari Balzoo e i tanti disinteressati donatori, alle parole fanno seguire sempre i fatti.