Cento scatti per salutare l’anno che se ne va. Buon 2021 a tutti

Un anno complicato si conclude .Dalla redazione di Catanzaroinforma con in testa il direttore Riccardo Di Nardo e il vicedirettore Davide Lamanna l’augurio di un Buon 2021 a tutti i lettori con la speranza che ovviamente le difficoltà di natura pandemica o meno possano svanire nell’anno nuovo. Nel video in alto una carrellata di foto. Cento scatti per riassumere l’anno che finisce. Le istantanee sono di Antonio Moniaci (Fotovideando) e Antonio Capria.