Coisp Mosap solidale con i poliziotti aggrediti durante il servizio

La federazione sindacale Coisp Mosap ha voluto manifestare solidarietà agli uomini delle volanti aggrediti il 29 dicembre scorso durante una attività di Polizia. Il fatto, fortunatamente, non ha fatto registrare conseguenze tragiche soltanto grazie alla prontezza operativa degli agenti che hanno, comunque assicurato alla giustizia gli aggressori ed autori di altri reati, nonostante uno dei due poliziotti avesse riportato la frattura del polso, al fine di evitare che il suo collega venisse colpito violentemente al capo con un arma impropria durante l’espletamento di una perquisizione domiciliare volta alla ricerca di refurtiva.

“Questa federazione – si legge nella nota – nel concludere plaude a tutti i colleghi in servizio alle volanti della questura di Catanzaro e ai commissariati territoriali per l’attività di prevenzione e di repressione dei reati che costantemente svolgono sul nostro territorio rappresentando un vero e proprio baluardo di legalità in difesa della nostra comunità, e si complimenta con il questore per l’operato degli agenti aggrediti , per i quali chiediamo adeguati riconoscimenti premiali visto la professionalità dimostrata”.