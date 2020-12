Il gesto di generosità dell’Associazione Insigniti Ordine al merito della Repubblica

Nella giornata di ieri una rappresentanza della Sezione Territoriale di Catanzaro dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’ordine al merito della Repubblica Italiana (ANCRI) guidata dal Presidente Cav. Salvatore Gentile e dal Segretario Cav. Emilio Verrengia si è recata presso la Mensa dei Poveri della Parrocchia del Conventino Sant’Antonio di Catanzaro per consegnare delle derrate alimentari.

Ad accogliere la delegazione dell’ANCRI Catanzarese sono stati Padre Fabio Antonio Fortunato e Padre Giuseppe Maiolo, che hanno ringraziato il sodalizio catanzarese per il gesto di solidarietà e di vicinanza verso le persone che hanno bisogno di aiuto.

Il Presidente Gentile ed il Segretario Verrengia hanno ribadito l’impegno della Sezione per l’attività della Parrocchia e della Mensa, riferimenti territoriali importanti per le persone che sono in difficoltà.

L’ANCRI è il sodalizio che raccoglie gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è presente su tutto il territorio nazionale con delle sezioni provinciali (75 delegazioni italiane e 18 estere). L’ANCRI per finalità statutarie opera per divulgare a tutti i livelli ed in ogni forma, i principi ed i valori della Costituzione Italiana, specialmente quelli incarnati nei simboli ufficiali della Repubblica come l’Inno Nazionale e la nostra Bandiera Tricolore.