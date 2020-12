Isca sullo Ionio, docente della scuola dell’Infanzia positivo al Covid 19

Caso positivo alla scuola dell’infanzia di Isca sullo Ionio. A farlo sapere è il Comune stesso che, in una nota, scrive: “A seguito dell’accertata positività di una docente della nostra scuola dell’infanzia, ci siamo mobilitati, intraprendendo una continua interlocuzione con il dirigente medico del dipartimento di prevenzione dell’ASP di Catanzaro, inviando gli elenchi dei bambini, personale scolastico e docente che frequentano la struttura scolastica, per la predisposizione dei tamponi molecolari. Nei prossimi giorni il dipartimento contatterà i genitori dei bambini interessati ed il personale per l’esecuzione dei tamponi; fino ad allora è consigliato l’isolamento fiduciario e l’invito ad evitare i ricongiungimenti famigliari in questi giorni di festa”.