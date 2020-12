Sap: solidarietà con i poliziotti “aggrediti vilmente”

“Piena solidarietà e vicinanza ai due poliziotti delle Volanti vilmente aggrediti nel corso di una perquisizione domiciliare ieri pomeriggio da alcuni esponenti della locale comunità rom. La misura è colma. Episodi del genere, che peraltro stanno diventando, purtroppo, sempre più frequenti, sono intollerabili e vanno fermamente contrastati e condannati in maniera sinergica da tutte le Istituzioni locali e nazionali.

Chi si avventa, reagisce o colpisce un uomo o una donna in divisa è come se lo facesse contro lo Stato ecco perché chiediamo provvedimenti esemplari e misure di contrasto adeguate sia normative che dal punto di vista dello stanziamento di risorse umane e materiali. Un plauso lo rivolgo inoltre ai miei colleghi per essere riusciti nonostante tutto a gestire con coraggio e professionalità la situazione, evitando addirittura il peggio. Così ha tuonato in maniera vibrante il Segretario Provinciale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) Sergio RIGA dopo l’ennesimo episodio di violenza ingiustificata a danno di appartenenti alle Forze dell’Ordine da parte degli abitanti rom di viale Isonzo.

“Il SAP – prosegue il sindacalista poliziotto – ritiene che sia necessario che il personale che opera su strada per il controllo del territorio e la prevenzione dei reati, lavori in sicurezza e dunque serenamente, per riuscire a tutelare adeguatamente la comunità oltre che se stessi.

Occorre che la problematica venga affrontata dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, per individuare al più presto le misure organizzative necessarie per garantire la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori della Polizia di Stato a partire dalla richiesta di rinforzi e la pianificazione di servizi coordinati sul territorio catanzarese” conclude il sindacato. Urge che il Governo si smuova dal suo immobilismo, ascolti le nostre ragioni e intervenga immediatamente per evitare questo stillicidio che sta terrorizzando i cittadini e demotivando gli appartenenti alle Forze di Polizia.