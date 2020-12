Spesa per famiglie indigenti: iniziativa di Leo Club Catanzaro Host e Vitambiente

E’ ormai diffusissima la crisi economica, la pandemia ha creato molti nuovi poveri . Il Leo Club Catanzaro Host ha voluto attivare un progetto di solidarietà acqusitando dei pacchi spesa da distribuire agli indigenti della città.

Vitambiente che è stata responsabile di iniziative quali spesa sospesa, e supporto al Centro Operativo Comunale nella distribuzione di beni di prima necessita, ha fornito la propria competenza e la propria rete di volontari per la distribuzione dei pacchi spesa.

Da una settimana, è attivo, questo un nuovo progetto di distribuzione di pacchi spesa su iniziativa del Leo Club Catanzaro Host. Vitambiente insieme a Leo Club ha effettuato la distribuzione dei pacchi spesa. L’iniziativa si basa molto anche sulle indicazioni delle Parrocchie cittadine, per evitare di non sovrapporsi con iniziative simili, già attive sul territorio della cittadina, ad opera di altre associazioni di volontariato e di carità, affinché si possa meglio soddisfare le necessità di chi, purtroppo, si trova costretta ad usufruire dei servizi mensa e distribuzioni pasti, in quanto afflitti da situazioni di disagio economico. Questa iniziativa, quindi, non va a sostituire i Pranzi offerti dalle associazioni ed enti caritatevoli ma ne potenzia il servizio.

Con questo progetto si vuole evitare la competizione e concorrenza nel volontariato, anzi creare delle sinergie e provare a fare di più per alleviare le difficoltà di chi, sfortunatamente, troppo spesso si rivolge a noi per aiuti. Dando un aiuto concreto nella quotidianità di chi soffre la povertà.