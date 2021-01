Niente tuffo di Capodanno, solo un gesto per ricordare Vito Tolomeo

Niente tuffo collettivo al tempo del Covid-19 ma qualche coraggioso catanzarese ha voluto accogliere ugualmete l’inizio del 2021 con il simbolico gesto, che da oltre un decennio rappresenta per Catanzaro un appuntamento fisso, una tradizione del primo giorno dell’anno. Una decina tuffatori in tutto a distanza di sicurezza e senza creare assembramenti, alle 12.00 in punto, hanno sfidato le acque fredde del mar Ionio della costa catanzarese, oggi sotto il sole ma con un clima particolarmente freddo. Il gesto è stato dedicato a Nonno Vito Tolomeo, spettatore affezionato del tuffo venuto a mancare proprio oggi, e un augurio particolare è stato rivolto a tutti i calabresi, nella speranza che questo 2021 sia un anno di pace e rinascita.