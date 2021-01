Si è spento Vito, il nonnino tifoso del Catanzaro

Il Catanzaro calcio nel cuore, come fosse la più grande ragione di vita. Nonno Vito era sempre vestito a tinte giallorosse e non ha mai perso un appuntamento dei giallorossi, per questo era molto conosciuto in città. Si è spento la scorsa notte all’età di 94 anni nel reparto di geriatria dell’ospedale Pugliese dove era ricoverato da circa una settimana a seguito di una caduta. Ha lasciato un dolce ricordo in tutti i tifosi dell’Uesse.