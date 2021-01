I commercianti del mercato rionale e l’associazione Padre Pio aiutano 25 famiglie

Per concludere questo 2020, anno difficile per le famiglie del mondo e della nostra città, i volontari dell’associazione “Padre Pio” di Catanzaro, coordinati dal presidente Maria Teresa Marchetti, hanno organizzato il 31 dicembre 2020 una distribuzione dei generi alimentari presso la parrocchia Sacro Cuore del quartiere Lido di Catanzaro.

“Dio prende dimora vicino a noi, povero e bisognoso, per dirci che servendo i poveri, ameremo Lui”.

Prendendo esempio dalle parole di Papa Francesco durante l’omelia della Santa Messa di Natale, i volontari, con la collaborazione della Protezione Civile Comunale di Catanzaro, hanno aiutato 25 famiglie bisognose nonché l’associazione “Oscar Romero”, che svolge attività caritatevoli presso la Chiesa del “Monte dei Morti e della Misericordia” a Catanzaro.

Un gruppo di commercianti del mercato rionale che si tiene settimanalmente presso il lungomare di Giovino ha donato frutta, ortaggi, carne e generi di pasticceria artigianale per manifestare la propria vicinanza alle tante famiglie che, a causa della pandemia, stanno attraversando un periodo difficile. Un’iniziativa benefica in un periodo particolarmente difficile per l’intera società.