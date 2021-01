Infotraffico- Incidente a Santa Caterina, un ferito. Traffico bloccato

A causa di un incidente, sulla strada statale 106 “Jonica” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 144, a Santa Caterina dello Ionio (CZ). Nel sinistro, che ha coinvolto autonomamente un’autovettura, una persona è rimasta ferita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.