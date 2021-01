Incidente questa mattina all’uscita dei Germaneto. Il conducente dell’auto, forse a causa della pioggia, ha perso il controllo del mezzo rigirandosi in piena curva. Il primo soccorso è stato prestato dagli operatori della vigilanza Sicurtransport. Subito dopo, sul posto, polizia stradale e Anas. Spavento ma nessuna ferita grave per il conducente del mezzo. Rallentamenti in zona.