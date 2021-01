L’addio a Vito Tolomeo. Leone, Esposito e Icardi: ‘Semplice e speciale. Era uno di noi’

I colori di una vita: il giallo e il rosso a far da sfondo anche nell’ultimo viaggio. E l’aquila, quella cara del “suo” Catanzaro, raffigurata non solo sulla vecchia bandiera poggiata delicatamente sul feretro ma anche sul gagliardetto donato in segno di omaggio dal club prima della cerimonia. E’ stato composto e commosso l’ultimo saluto a Vito Tolomeo – “nonno Vito” per l’ambiente del tifo catanzarese – quest’oggi nella parrocchia “Sacro Cuore” del quartiere Lido. La notizia della sua scomparsa, ieri, aveva velato di tristezza il capodanno giallorosso scatenando da subito messaggi di cordoglio e ricordo da parte dei vertici societari del Catanzaro Calcio ed anche di vecchie conoscenze dello spogliatoio. Parole sentite che anche oggi, nel giorno dell’addio, hanno continuato a rincorrersi.

«ERA UNO DI NOI» – «Una grande persona – l’ha definita l’ex portiere Daniel Leone – Appena lo vidi per la prima volta fu naturale mettersi a parlare insieme, mi dava una motivazione in più per andare avanti e per sorridere ogni mattina. Tante le esperienze che ha vissuto e raccontato: vorrei arrivarci anche io alla sua età, con il suo stesso spirito ed il suo stesso entusiasmo». Dello stesso avviso Mirko Esposito, terzino dell’epoca Cosentino, ora al Mantova: «Era sempre lì a salutarci, lo trovavamo a Giovino quasi all’improvviso. E scherzavo sempre con lui invitandolo ad andare in villa a passare il tempo. Era uno di noi, faceva parte del gruppo. E sono certo che continuerà a sostenere il Catanzaro anche da lassù. Perché d’altronde viveva per questo». «E’ stato il tifoso più vicino a noi – il ricordo di Simone Icardi, oggi alla Casertana – c’era quando le cose andavano bene e c’era anche quando non giravano per il verso giusto. Ci sosteneva, ci dava la forza. Una persona splendida e semplice che ricorderò sempre con il sorriso».