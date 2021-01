L’arte come dono di amore: iniziativa benefica con i dipinti dell’artista Fabio Mazzitelli

“La bellezza e l’arte sono le strade che portano al Signore”, parole pronunciate da Sua Eccellenza Mons. Antonio Cantisani, Arcivescovo Emerito di Catanzaro Squillace, davanti al dipinto realizzato dal pittore catanzarese Fabio Mazzitelli raffigurante San Giovanni Battista, donato alla chiesa del Santissimo Rosario di Catanzaro. Molte opere della sua cospicua produzione artistica sono ubicate in diverse chiese d’Italia, Città del Vaticano e anche nella città di Catanzaro, donazioni d’amore, espressione pura di nobili sentimenti.

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”, recitava così Madre Teresa di Calcutta. A tale proposito rendo noto a chi volesse “versare” la sua goccia di generosità nell’oceano dei bisognosi, sostenendo iniziative benefiche volte a lenire sofferenze e sottrazioni che la vita spesso comporta e determina, condizioni di disagio, malattie in cui ognuno di noi potrebbe trovarsi. In questo drammatico Santo Natale, noto a tutti per la terribile pandemia : Covid-19, che ha investito tutto il mondo mietendo migliaia di vittime, sconvolto le nostre vite, sottraendoci al conforto di un abbraccio, di una stretta di mano una carezza, possiamo tenderla la mano.

Una edificante e umanitaria iniziativa benefica è in corso in simultanea presso la parrochia Conventino di Sant’Antonio di Catanzaro (www.facebook.com/parrocchia), si protrarrà per tutto il periodo festivo fino ad esaurimento opere, sulla pagina fb :Parrocchia Conventino di Sant’Antonio di Catanzaro, diciotto le opere donate da Fabio Mazzitelli, tele e multipli, molte delle quali già andate a ruba, per le restanti potete rivolgervi agli indirizzi citati. Il pittore ha partecipato a diverse rassegne artistiche ricevendo premi e riconoscimenti in tutta Italia. Anche sulla pagina facebook dell’associazione Amena onlus, per la lotta a Leucemie, Linfomi e Mielomi: Presidente dottoressa Donatella Porcelli. Socio dell’A.M.E.N.A. dottore Domenico Levato. Primario del Reparto di Ematologia dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio, dottore Luciano Levato. “Regala un’opera del signor Black”.

Fabio Mazzitelli, pittore catanzarese, non è nuovo a iniziative del genere, mette a disposizione dell’Associazione AMENA , ventidue opere tra dipinti e multipli, da lui realizzate, per chi volesse fare un regalo diverso,( o regalarsi), insolito, e non banale per quest’anno sospeso, potrebbe pensare a se’ stesso, regalandosi Arte come nutrimento dello spirito, al contempo, farebbe una buona azione, per una così nobile iniziativa. I dipinti di Fabio Mazzitelli realizzati in controtendenza rispetto alla velocità di creazione e al consumo frenetico di immagini digitali tipico della nostra epoca, ci traghettano in un mondo immaginifico, colorato irreale, fiabesco: “paesaggi della gioia”, emergono da una preparazione fuori dal tempo, un rituale lento ormai in declino, ma che racchiude ed esprime il sentimento umano. Per informazioni contattare il recapito mobile: 328/8103918 o inviare email: donacelli@.alice.it. L’associazione A.M.E.N.A è strettamente incardinata nel Reparto di Ematologia dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, tutte le iniziative convergono a favore di detto Reparto. E ’rivolta a dare sostegno ai malati ematologici e alle loro famiglie. “Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore” diceva Madre Teresa di Calcutta. La carità è la forza del cambiamento.Doniamo e saremo più gratificati e felici.