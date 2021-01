Zagarise, stabilizzate tre lavoratrici del Comune

Anno nuovo, contratto nuovo: il 2021 inizia con una bella notizia per tre lavoratrici precarie del Comune di Zagarise.

L’Amministrazione comunale del paese dell’olio ha messo nero su bianco la stabilizzazione delle tre dipendenti assunte ventidue anni fa come lavoratrici di pubblica utilità.

Risorse importantissime per gli enti locali, impiegate con ruoli importanti, ma non sempre valorizzate per come meritano. Ora si volta pagina.

“Dopo tanti anni, si mette la parola fine al precariato. Chiudiamo il 2020 nel modo migliore”, ha asserito il primo cittadino Domenico Gallelli nel comunicare la ratio della delibera di Giunta comunale, approvata il 29 dicembre scorso, che al paese pedemontano consentirà di avviare iter definitivo di stabilizzazione per le lavoratrici precarie.