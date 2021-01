Consigliere regionale Pitaro: “Congratulazioni a De Filippo per nomina Aequa Roma”

“Complimenti vivissimi all’amico Maurizio De Filippo chiamato dalla Sindaca della capitale d’Italia a presiedere ‘Aequa Roma’, la Società per azioni interamente partecipata da Roma Capitale che svolge – asserisce il consigliere regionale Francesco Pitaro – attività per il controllo e l’accertamento delle entrate capitoline. Avendo Maurizio De Filippo un curriculum ricco di esperienza (ha fatto parte di organismi di controllo in diverse realtà imprenditoriali come

Aeroporti di Roma ed Enel ed ha egregiamente svolto le funzioni di commissario in procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in dissesto a Roma, Milano e Torino) ed essendo ben nota la professionalità con cui è solito misurarsi con successo nel fronteggiare attività e questioni anche di estrema complessità, l’incarico avrà di sicuro effetti positivi per Roma e, al contempo, sarà motivo d’orgoglio per Catanzaro.

Ancora una volta – conclude il consigliere regionale -, a dispetto di pregiudizi antimeridionali che stentano a diradarsi, prendiamo atto che la Calabria vanta non solo enormi potenzialità economiche, ambientali e storiche ma anche un patrimonio di risorse umane di grande prestigio e di primissimo piano”.