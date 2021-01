Sergio Costanzo: “Addio a Scarpino, uomo stimato e apprezzato”

Le condoglianze di Sergio Costanzo per la morte del sindacalista Franco Scarpino.

“Esprimo cordoglio per la scomparsa del sindacalista Franco Scarpino, una persona che si è sempre distinta per la grande professionalità, il garbo, l’abnegazione per il lavoro e le tante battaglie a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Dirigente della Uil ha svolto il suo ruolo con serietà e capacità dando prova di essere un interlocutore preparato, serio e disponibile. Un uomo stimato e apprezzato per la sua competenza e la sua umanità che ha sempre voluto collocare il sindacato tra i corpi intermedi positivi e propulsivi per fronteggiare un problema atavico: la mancanza di lavoro nella nostra terra. La notizia della sua improvvisa morte ci ha lasciato sgomenti. Ai familiari di Scarpino, ai suoi cari e a tutti i suoi colleghi del sindacato le mie più sentite condoglianze”.