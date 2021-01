Buoni spesa, Concolino: “Erogati tutti i fondi ricevuti a 1.300 persone”

“L’amministrazione comunale ha concluso l’erogazione dei buoni spesa spendendo tutti i 409mila euro erogati dalla Regione”. Lo ha annunciato l’assessore alle Politiche sociali Lea Concolino. I buoni dovranno essere spesi entro il 31 gennaio negli esercizi commerciali convenzionati.

“Il settore ha soddisfatto, a causa dell’esiguità delle risorse disponibili, oltre 1.300 domande su 3.100”, ha spiegato la delegata della giunta guidata da Sergio Abramo sottolineando che “è in corso di predisposizione, e sarà pubblicato a breve, l’elenco con le motivazioni dell’esclusione che verrà inviato ai soggetti interessati. I soldi non bastavano per coprire tutte le fasce degli aventi diritto in quanto i criteri d’accesso non erano stati stabiliti dall’amministrazione comunale, ma dalla Regione in quanto ente stanziatore dei fondi”.

L’assessore Concolino ha comunque evidenziato che il settore Politiche sociali, diretto da Saverio Molica, pubblicherà a breve “un ulteriore avviso per l’erogazione dei nuovi buoni spesa, finanziati dal Governo nazionale con circa 600mila euro, nel quale verrà riconosciuta priorità agli aventi diritto che nella prima fase non li hanno ricevuti”.

La delegata di giunta ha ribadito che tutte le domande presentate, così come fatto nell’occasione precedente, verranno inviate alle Autorità competenti per verificare la presenza di dichiarazioni mendaci.