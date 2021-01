Covid, +221 nuovi positivi in Calabria. Altre tre persone decedute

Sono 221 i nuovi contagiati da Covid in Calabria a fronte di 1.447 soggetti testati che porta al 15,27% il rapporto tamponi-positivi. Tre le vittime che porta il totale a 491. In crescita di 6 unità i ricoverati in area medica (248), mentre è stabile il numero di quelli in terapia intensiva, 19. In calo (-100) gli isolati a domicilio che sono 8.296 ed in aumento (+312) i guariti, arrivati a 15.757. I casi attivi sono 8.563, contro gli 8.737. Ad oggi sono stati sottoposti a test 427556 soggetti per un totale di 446.732 tamponi eseguiti con 24.811 positivi. I casi di oggi sono suddivisi a Cosenza 11; Catanzaro 32; Crotone 22; Vibo Valentia 41; Reggio Calabria 115. Sono i dati giornalieri 19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione. Territorialmente, dall’inizio della pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 3.691 (61 in reparto Ao Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano e 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 al presidio di Acri; 7 all’ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 3.596 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.660 (3.451 guariti, 209 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.573 (29 in reparto all’AO di Catanzaro; 3 al presidio di Lamezia Terme; 6 in reparto all’AOU Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.529 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.935 (1.855 guariti, 80 deceduti). Crotone: casi attivi 357 (22

in reparto; 335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.895 (1.858 guariti, 37 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 832 (12 ricoverati, 820 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1136 (1106 guariti, 30 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.955 m(80 in reparto; 7 P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.861 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.418 (7.283 guariti, 135 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 155 (155 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204

guariti). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 113.