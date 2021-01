Il Covid 19 non ha fermato la MotoBefana. L’iniziativa del Catanzaro Family Bikers è stata infatti confermata nel 2021 nonostante l’emergenza sanitaria. Si è potuto così avvertire la presenza, rumorosa e suggestiva allo stesso tempo, della vecchina che scorazzando per le vie della città ha regalato un sorriso in un questo periodo difficile. Appena possibile troverà modo di portare i doni ai piccoli dell’Istituto Palazzolo nel quartiere Santa Maria.