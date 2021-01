Ordine avvocati costituisce Commissione di Diritto Sportivo

Il fenomeno sportivo è sempre più protagonista in una società in continua evoluzione ed il riconoscimento degli e-sports quali sport veri e propri ne è una conferma.

Se, da un lato, si incentiva la pratica sportiva per promuovere la salute ed il benessere della collettività, dall’altro lato, fare sport implica anche il concetto di azienda, di show business e di sport entertainment.

Per entrambi i concetti di sport è richiesta sempre maggiore competenza e professionalità non solo per il bene principale della salute ma anche per offrire un valido supporto in termini manageriali per gli stakeholders del settore sportivo a vario titolo coinvolti.

In ragione di ciò il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, ha istituito una Commissione di Diritto Sportivo dove i singoli componenti avranno l’opportunità di farsi promotori del diritto sportivo, che ancora oggi, in Calabria stenta ad emergere.

Con tale iniziativa il Coa di Catanzaro ha inteso dare un forte segnale a tutto il territorio catanzarese, o meglio, a tutti gli operatori del settore protagonisti dello sport calabrese, in generale, facendo presente che il Foro di Catanzaro possiede eccellenze in tale ambito pronte a mettersi al servizio del Colleghi e del Territorio.

Saranno intraprese attività formative, non solo rivolte a professionisti, ma altresì a società e associazioni, professionistiche e dilettantistiche, presenti sul territorio, auspicando poi di poter coinvolgere in altrettante iniziative Istituzione sportive territoriali, Scuole, Università ed Enti locali.

Il Coordinamento della Commissione di Diritto Sportivo è stato assegnato all’Avv. Antonio Rocca, ex calciatore professionista e oggi avvocato del Foro di Catanzaro, specialista del settore del diritto e della giustizia sportiva, il quale, contattato telefonicamente, ha dichiarato: “sono lusingato e molto onorato di poter rivestire tale incarico. Ringrazio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro per la fiducia ripostami. È dal 2013 che ho deciso di intraprendere tale percorso di “specializzazione”. Tutto quello che ho appreso in questi anni cercherò di metterlo al servizio della Commissione e dell’intero territorio affinché la conoscenza di tale materia possa diffondersi, con qualità, tra giovani studenti, sportivi, professionisti e dirigenti non solo a Catanzaro, ma in tutta la Regione”.

Gli altri componenti sono stati individuati non solo per l’excursus sportivo e per la passione per lo sport che li contraddistingue ma, soprattutto, per l’aver o per lo star ricoprendo prestigiosi incarichi all’interno delle Istituzioni sportive o presso associazioni e società sportive.

Gli altri componenti che coadiuveranno l’Avv. Rocca nelle attività della Commissione (che potrà essere integrata da altri professionisti) saranno gli Avv.ti Pasquale Gigliotti, Tony Sgromo, Luigi Combariati, Francesco Leone, Alessio Spadafora, Fabio Migliaccio, Giovanni Cacia, Andrea Lollo, Sabrina Rondinelli, Antonino Cintorino, Alessandro Ferrara, Giovanni Nicoletti, Francesco Gerace, Daniele Caramuta, Davide Codispoti (praticante avvocato).

Con il know how posseduto da ciascuno dei menzionati professionisti sarà molto più semplice divulgare la materia attraverso eventi all’insegna del diritto e dello sport.