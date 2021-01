Presunte intimidazioni a chi esegue lavori sulla Fiumarella: “Intervengano autorità”

Dichiarazione dei consiglieri comunali componenti la commissione Lavori pubblici, Angotti, Consolante, Sergio Costanzo, De Sarro, Gallo, Levato, Lostumbo, Rosario Mancuso, Pisano, Praticò, Renda e del presidente Riccio:

“Se la competenza della pulizia e della manutenzione degli alvei dei fiumi è ascrivibile alla Regione Calabria, laddove un finanziamento di circa due milioni di euro per bonifica, pulizia, manutenzioni e realizzazione delle opere idrauliche degli alvei di Fiumarella e Castace giace da diversi mesi nei cassetti del commissario al rischio idrogeologico della stessa Regione, si prende atto della buona volontà dell’amministrazione comunale che sta bonificando i tratti della Fiumarella in prossimità dei ponti con l’obiettivo di evitare situazioni pericolose per la pubblica incolumità.

Bisogna registrare, però, che i lavori sembrerebbero essersi fermati nel tratto Aranceto-via Sardegna a causa di presunte intimidazioni subite dalla ditta che ha in carico gli interventi. C’entrano forse gli insediamenti abusivi per animali presenti nell’alveo del torrente proprio in quella zona? Reputando tutto questo inaccettabile, e dopo aver segnalato l’episodio alle Autorità preposte, invitiamo il sindaco Abramo ad attivarsi per risolvere immediatamente il problema dando un chiaro segnale di legalità”.