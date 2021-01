Sellia, donato impianto di filodiffusione musicale

Ci risiamo: dopo le luminarie, ecco l’ impianto di filodiffusione musica. Sellia attira anonimi benefattori come api ai fiori. È già arrivato presso sede del Municipio anche l’impianto di filo diffusone per la musica costituito da 10 casse, 400 metri di cavo e un mixer digitale. Il paese presilano è pronto cosi a diventare anche il borgo della musica.

“Un’altra donazione fatta al Comune. Sellia sta diventando un Borgo non solo conosciuto, ma anche amato da tutti. È evidente che l’amore e la passione che ci mettiamo stanno diventando contagiosi. Un contagio di emozioni e generosità che non necessita di vaccini! Sarà un impianto che rimarrà fisso. Che monteremo subito e utilizzeremo già per la “Strina” canto tradizionale benaugurante. La musica renderà il nostro Borgo ancora più affascinante e unico. Saluteremo il #NuovoAnno con un bel concerto filodiffuso. Poi Sellia diventerà tutto l’anno il #Borgodellamusica. Uno dei primi in Europa”, ha asserito il primo cittadino Davide Zicchinella che, come per le luminarie, non ha voluto svelare nome del filantropo donatore.