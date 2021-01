Soverato, rinviato l’inizio della scuola in presenza

Ci risiamo: non è ancora tempo di lezioni in presenza in tante scuole calabresi.

Uno dei primi a deliberare è il primo cittadino di Soverato Ernesto Alecci che, pochi minuti fa, ha deciso di procrastinare , in tutti i plessi, inizio attività didattiche in presenza al prossimo lunedì 11 gennaio 2021.

Motivazione: aspettare dati oggetti sulla curva epidemiologica dopo festività natalizie.

Governo e Regione gia prima di Natale hanno concertato didattica in presenza nel primo ciclo di istruzione e rientro al 50% per scuole superiori: uno scenario smentito da deliberazioni dei governatori e degli enti locali.