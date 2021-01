Un consigliere comunale di Catanzaro risultato positivo al Covid

Un consigliere comunale di Catanzaro è risultato positivo al Coronavirus. La persona è stata come da prassi contattata dall’Asp. Si tratterebbe di un contagio avvenuto presumibilmente lo scorso 31 dicembre ed in ambito familiare. Poichè non sono intercorsi contatti, visto il periodo festivo, con altri consiglieri o dipendenti di Palazzo De Nobili, è quanto si apprende da fonti interne, non è stato necessario procedere a test e tracciamento in Comune.