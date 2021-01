Droga, Polizia arresta per spaccio un uomo di 31 anni

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato ieri sera un 31enne del Gambia, M.L., per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è accusato della cessione di 5,59 grammi di di cannabis ad un coetaneo originario del Mali.

Nel corso di un’operazione di polizia diretta alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti delle Volanti hanno constatato l’episodio di spaccio, avvenuto all’interno di un casolare abbandonato di via Campania, ubicato tra i complessi residenziali di traversa Isonzo e via Teano, noto per essere frequentato da persone dedite allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato arrestato e condotto nella camera di sicurezza del Commissariato di Polizia di Catanzaro Lido, e sottoposto oggi a processo per direttissima. Il giudice monocratico del Tribunale di Catanzaro Antonella De Simone ha convalidato l’arresto ma ha rigettato la richiesta di misura cautelare sollecitata dal pm, rimettendo in libertà il 31enne, difeso d’ufficio dall’avvocato Vittorio Ranieri, e fissando al 17 maggio l’udienza per lo svolgimento del processo con rito alternativo.