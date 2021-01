Guardavalle, il sindaco sui social: tre nuovi casi di covid

Comunico che il numero dei positivi rispetto ad ieri è aumentato di tre persone che sono asintomatiche e già in isolamento facoltativo. E’ quanto scrive il sindaco di Guardavalle, Pino Ussia, sul suo profilo facebook dando notizia di aggiornamento dei casi covid alla comunità.

Tutte le altre persone che sono risultate positive sono prevalentemente asintomatiche.

Tutte le persone che sono risultate positive al tampone rapido saranno sottoposte a tampone molecolare giovedì mattina, mentre domani mattina, a partire dalle ore 8.00, nella sala consigliare, si effettueranno i tamponi rapidi (per domani 250 e poi nei prossimi giorni altri 250) che l’Amministrazione Comunale ha acquistato per poter tamponare più gente possibile fra quelli che, naturalmente ,hanno la sintomatologia caratteristica o che hanno avuto contatti diretti con le persone che, purtroppo, sono risultate positive al tampone.

Chi deciderà di effettuare il tampone deve portare la tessera sanitaria, in quanto è necessario il codice fiscale.

Vi chiedo la gentilezza- chiude il primo cittadino – di mantenere la distanza interpersonale e, soprattutto, di rimanere anche nelle vostre macchine per attendere, onde evitare assembramenti. Ci sarà il servizio d’ordine del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta che gestirà l’organizzazione per l’esecuzione del tampone.