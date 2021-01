Impianto di illuminazione a viale De Filippis, la richiesta della commissione all’Anas

Il presidente della commissione consiliare ai Lavori pubblici Eugenio Riccio, e i componenti Angotti, Consolante, Sergio Costanzo, Gallo, Levato, Lostumbo, Rosario Mancuso, Pisano, Praticò e Renda, hanno indirizzato all’Anas una richiesta scritta per la realizzazione di un impianto di illuminazione nel tratto di viale De Filippis di competenza dello stesso ente nazionale per le strade.

Nel testo inviato alla struttura territoriale di Anas Calabria si sottolinea come “viale De Filippis rappresenta la via principale di accesso alla città. In questa arteria, gestita in parte dall’amministrazione comunale e in parte da Anas, il tratto di competenza comunale è caratterizzato dalla presenza dell’illuminazione pubblica, mentre il tratto gestito da Anas ne è privo”.

Pertanto, la commissione ha spiegato: “Al fine di garantire a tutta viale De Filippis la sicurezza necessaria e dovuta durante le ore serali e notturne, nonché conferire alla principale strada d’accesso alla città la dignità che merita, si chiede ad Anas di pianificare nel programma degli interventi di prossima realizzazione l’installazione di un impianto di illuminazione lungo il tratto di propria competenza”.