Lieve scossa di terremoto in provincia di Catanzaro

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in provincia di Catanzaro. La magnitudo 2.4 scala Richter profondità 9 chilometri. L’epicentro del sisma, registrato alle 11.48, a quattro chilometri dai comuni di Sersale e Zagarise. Il movimento tellurico è stato avvertito anche in altri centri limitrofi come Taverna. Non sono segnalati danni a cose o persone.