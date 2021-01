Rimosso due grossi cumuli di rifiuti abbandonati illecitamente nel Porto

La Sieco, su input del sindaco Sergio Abramo e con la supervisione dell’assessorato all’Ambiente, diretto da Bruno Gualtieri e con il coordinamento dell’assessore Domenico Cavallaro, ha rimosso i due grossi cumuli di rifiuti abbandonati illecitamente nel Porto di Catanzaro.

L’intervento – l’ennesimo di questo genere – è stato eseguito per tutelare il decoro e l’igiene della zona anche se il Porto non rientra nel perimetro contrattuale della società che gestisce i rifiuti urbani del capoluogo. In particolare, gli addetti della Sieco hanno provveduto a ripulire i due punti in cui vengono solitamente abbandonati i rifiuti, ingombranti e non, che sono quello di accesso alla banchina sottoflutto e, l’altro, in prossimità della concessione demaniale marittima. Fra il materiale rimosso, passeggini e ingombranti di ogni genere, segno di una diffusa e, purtroppo, ripetuta inciviltà.

L’operazione è stata inoltre eseguita nelle more che la capitaneria di porto approvi l’apposito piano per la gestione dei rifiuti nell’area portuale e che il settore comunale al patrimonio dia seguito a un atto di indirizzo, già approvato, che disciplini la rimozione dei rifiuti speciali che necessitano di uno specifico procedimento di rimozione e smaltimento.