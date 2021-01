Russo plaude a De Nardo: convocato in audizione dalla settima commissione del Senato

L’assessore Danilo Russo si è congratulato con Francesco De Nardo, catanzarese presidente della sezione provinciale del Centro sportivo educativo nazionale (Csen) e presidente dell’associazione nazionale Consulenti dello sport e del terzo settore, convocato in audizione in videoconferenza dalla settima commissione del Senato della Repubblica.

“È insieme un orgoglio e un onore sapere che un nostro concittadino come Francesco De Nardo, al quale mi lega una grande amicizia, sia stato scelto come esperto in materie sportive dalla settima commissione del Senato che, in giornata, si è riunita per discutere di attuazione delle deleghe in materia di ordinamento sportivo”, ha spiegato Russo evidenziando “il grande impegno che De Nardo, da presidente dello Csen provinciale, ha messo in campo per la promozione dello sport come attività di base ma anche sul piano amatoriale e professionistico, nel corso del suo incarico, che ha reso possibile fra le altre cose l’organizzazione di importanti eventi a carattere nazionale anche nel capoluogo calabrese”.

“L’autorevolezza che Francesco De Nardo ha accumulato in questi anni – ha concluso Russo – assume un significato anche più importante e prestigioso con un’audizione al Senato che arricchisce la sua carriera e impreziosisce l’intero panorama sportivo catanzarese”.