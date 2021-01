Tallini all’attacco contro Morra, Tansi e Polimeni (Lino). E ne ha anche per Abramo

“Non sono uomo di potere, ma sicuramente ho avuto un importante ruolo politico nella città di Catanzaro negli ultimi decenni, negli stessi anni in cui il sindaco Abramo ha svolto i suoi quattro mandati e nel corso dei quali ha esercitato la gestione di quanto è stato realizzato grazie anche al mio ruolo politico. Abramo come politico è zero. Tanto che ogni volta che ha sconfinato nella politica ha combinato un mezzo disastro. Anche nella gestione il sindaco ha assunto decisioni in particolare nella nomina dei dirigenti e negli affidamenti non sempre in linea con i dettati normativi”.

Dello straripante intervento rilasciato online da Domenico Tallini a Calabria7 nel talk “Votantonio”, queste sono le novità salienti rispetto a quanto ci si poteva preventivamente attendere. Sono virgolettate perché perfettamente aderenti a quanto il consigliere regionale di Forza Italia, fino al 19 novembre presidente del Consiglio calabrese, ha più volte ripetuto nel corso della trasmissione. Frasi che in una città normale dovrebbero quantomeno provocare uno scossone immediato nella maggioranza che governa la città capoluogo, maggioranza che si regge su un patto di centrodestra di cui Sergio Abramo e Domenico Tallini sono i principali contraenti. Per il resto era prevedibile che, alla prima occasione ritenuta utile dal consigliere oggi nuovamente in carica per esternare in merito, si ripetesse quanto da lui già sostenuto in Consiglio regionale nella seduta della sua riammissione: totale estraneità ai fatti contestati, soddisfazione per la sentenza del Tribunale del riesame che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal gip distrettuale di Catanzaro all’esito dell’inchiesta “Farmabusiness” e lo ha restituito alla piena libertà politica e civile, fiducia e rispetto per la magistratura inquirente, se mai superficiale nelle conclusioni di un’indagine “condotta male” e “basata sul nulla” per quanto concerne gli asseriti rapporti con la criminalità organizzata, attesa per le motivazioni sulle base delle quali il giudice del Riesame ha inteso dichiarare la nullità dell’ordinanza di custodia. Questo dal lato giudiziario.

Per il resto, molto dell’eloquio di Tallini, determinato, a tratti nervoso, interpuntato anche da accenni personali, si è risolto nel contrasto aspro e diretto a quanti nelle settimane di sua permanenza in custodia e anche prima e dopo non gli hanno risparmiato accuse, attacchi e allusioni, anche pesanti. In particolare al presidente della Commissione antimafia Nicola Morra, al leader di Tesoro Calabria Carlo Tansi e al conduttore televisivo Lino Polimeni, uniti, secondo Tallini, nel disegno politico già sperimentato nella conquista del municipio di Crotone e che lo avrebbe individuato come cardine calabrese della coalizione di centrodestra da togliere di mezzo per via giudiziaria. Seguendo il vecchio principio secondo cui la migliore difesa è l’attacco, Domenico Tallini ha citato circostanze complottiste che sarebbero state esercitate da Morra, comportamenti poco convenevoli dal punto di vista patrimoniale ed etico attribuiti a Polimeni, una serie di omissioni curriculari e inadeguatezze professionali imputate a Tansi. Si prevedono strascichi mediatici e non solo tali.

Per quanto riguarda il suo futuro politico, in chiusura Tallini ha confermato di attendere con ansia le motivazioni del giudice del Riesame di annullamento delle misure a lui destinate nell’ordinanza del gip, come obiettivo primario da lui dovuto a sé e alla sua storia, alla famiglia, al suo partito e ai colleghi consiglieri che lo hanno voluto loro presidente. Lo spostamento ad aprile delle elezioni regionali lo pone in condizioni temporali compatibili per un’eventuale ricandidatura (le motivazioni devono essere pubblicate entro 45 giorni dal dalla pronuncia del dispositivo di annullamento del 17 dicembre), evenienza non percorribile in vigenza della data precedentemente fissata al 14 febbraio. “La politica è la passione della mia vita”, ha detto Tallini in chiusura. Destinata a durare ancora, è parso di capire.