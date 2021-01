Tamponi gratuiti per gli avvocati iscritti all’Ordine di Catanzaro

Tampone day per gli avvocati in programma l’8 gennaio su iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro per i propri iscritti. Iniziativa a titolo gratuito, grazie al finanziamento del Progetto di Prevenzione presentato dal Coa di Catanzaro a Cassa Forense. Dalle 9 alle 14 presso la tensostruttura allestita nell’area portuale. Le prenotazioni saranno ammesse entro le ore 13 del 7 gennaio; sarà possibile prenotarsi mandando una mail all’indirizzo: coacatanzaro@gmail.com.