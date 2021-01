Una befana speciale al reparto di Oncologia Pediatrica

Provengono da Torre di Ruggiero le calze della Befana realizzate per i bambini del Reparto di Ematologia ed Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

A realizzarle, interamente a mano, è Sonia Cristello, che di professione fa l’Educatrice Professionale e che per diletto, nel tempo libero, realizza artigianalmente oggettistica per arredo, elementi di decoro e materiale didattico per bambini.

Una passione nata qualche anno fa, legata inizialmente alla sua professione di Educatrice, in continuo contatto con bambini e adolescenti, ma che si è concretizzata particolarmente nel corso di quest’ultimo anno.

L’iniziativa di realizzare le calze della Befana per il Reparto di Ematologia ed Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio nasce con l’intento di regalare un momento speciale a bambini che, nonostante la sofferenza, non perdono mai la forza e la voglia di sorridere e di sperare.

Le coloratissime e speciali calze della Befana sono state distribuite la mattina del 6 gennaio, da personale medico e paramedico del Reparto, accolto dall’entusiasmo generale dei bambini.

A rendere possibile l’iniziativa è stato il Direttore del Reparto di Ematologia ed Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, che sin da subito si è dimostrato entusiasta della proposta, esortando la giovane educatrice a continuare il suo percorso creativo da affiancare a lodevoli iniziative quali questa della Befana.