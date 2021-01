Area centrale della Calabria, sono 104 i nuovi positivi al Covid

Sono 621 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore per l’area centrale della Calabria. I nuovi postivi sono 104 (69 nel Catanzarese; 29 nel Crotonese e 6 nel Vibonese). Eseguiti per Catanzaro 393 (H 142, Territorio 222, Operatori 29, Rientri 0); per Crotone 96 (H 0, Territorio 96, Operatori 0, Rientri 0); per il Vibonese 132 (H 0, Territorio 132, Operatori 0, Rientri 0). Inoltre ci sono 50 noti positivi: 17 nell’area di Catanzaro, 13 in quella di Crotone e 20 nel Vibonese. Negativi 467. I test sono come sempre eseguiti dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.