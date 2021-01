Case popolari, modifica a legge regionale consente a molti abusivi di regolarizzare

Il Consiglio Regionale nella seduta dello scorso 29 dicembre ha approvato una modifica alla legge in materia di occupazione abusiva di appartamenti di edilizia pubblica che proroga di due anni il termine per accedere alla sanatoria definitiva. Il provvedimento – di cui dà conto il quotidiano la Gazzetta del Sud nell’edizione odierna di fatto blocca o quanto meno frena gli sgomberi anche di viale Isonzo a Catanzaro dove il fenomeno dell’occupazione abusiva è particolarmente avvertito. La ratio della norma è andare incontro a centinaia di nuclei familiari che trovandosi in gravi condizioni di disagio socio-economico abitativo sono stati costretti a occupare senza alcun titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, vuoti, abbandonati o incustoditi.

L’urgenza della modifica sarebbe invece da ricollegarsi all’emergenza «epidemiologica in corso che ha obbligato molti utenti al lockdown per molti mesi senza consentire agli stessi di utilizzare la finestra temporale da ultimo prevista per legalizzare le posizioni abitative».

Con la delibera del consiglio viene posticipato il termine della trasmissione delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o permanenza temporanea, a pena di decadenza del beneficio. In pratica la vecchia legge numero 8 del 1995 prevedeva la sanatoria solo per le occupazioni precedenti al 30 giugno 2013. La modifica approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre scorso estende la possibilità per altri due anni, ossia fino al 31 dicembre 2015. In pericolo quindi centinaia di decreti di sgombero.