Messa in sicurezza strada contrada Cavaglioti Gagliano: c’è il via libera

“Esprimiamo viva soddisfazione per un atto di attenzione verso il Quartiere Gagliano, del quale ogni tanto e dopo tantissime nostre sollecitazioni, finalmente, l’Amministrazione comunale si è ricordato della sua esistenza. Parole di Raffaele Posca dell’associazione I Quartieri che ricorda che con la Determina N° 3503 del 23/12/2020 avente oggetto: “Piano degli investimenti di cui all’art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020 – Messa in sicurezza sede stradale, in località Gagliano – Contrada Cavaglioti intervento Servizio di Progettazione esecutiva”, è stata approvato l’affido della progettazione esecutiva per la messa in sicurezza della sede stradale in località Gagliano Contrada Cavaglioti.

L’Amministrazione comunale ed i suoi eletti, consiglieri ed assessori, magari pur di far scenografia politica, ogni tanto ricordano di essere stati votati anche dai cittadini del popoloso quartiere di Gagliano.

Capiamo che siamo alla vigilia della campagna elettorale regionale e poi comunale, e forse un po’ di movimentismo per gli eletti comunali non guasta mai, però siamo certi anche che questa Amministrazione prima andrà a casa e meglio sarà per tutta la città di Catanzaro”.