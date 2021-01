Borgia, domani dalle 10 i tamponi molecolari a villa Pitaro

Domani dalle 10 in poi in modalità drive-in (e quindi con la massima sicurezza per tutti) verranno eseguiti su Villa Pitaro tutti i tamponi molecolari per i soggetti interessati da contatti con positivo.

Tutti coloro che dovranno sottoporsi a tampone sono stati avvisati.

L’area verrà interdetta al resto della popolazione che è invitata ancora una volta a non uscire di casa se non per necessità.