Cassetta con materiale sanitario a tutte le attività commerciali

L’amministrazione comunale di Cerva consegnerà, già a partire da oggi, 7 gennaio 2021, una cassetta contenente materiale sanitario di primo intervento nonché termoscanner, mascherine e igienizzanti a tutte le attività commerciali , lavoratori autonomi, associazioni con sede legale in loco e, in più, alle scuole e alle forze dell’ordine.

Le cassette distribuite saranno in totale 60.

“L’iniziativa segue le tante altre promosse dall’Amministrazione comunale che mai come in questo momento deve stare a fianco di ogni singolo cittadino. Ce la faremo, tutti insieme ce la faremo”, ha asserito il giovane sindaco di Cerva Fabrizio Rizzuti.

La stessa Amministrazione comunale, si rammenta in una nota stampa, ha avviato di recente uno screening gratuito per cento persone; ha consegnato 63 felpe a tutti i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria; ha distribuito 20mila euro di buoni spesa ed è in procinto di pubblicare un avviso per contributi alle attività commerciali per quasi 27mila euro.

La parola rassegnazione è aborrita in queste latitudini.