Conferenza stampa di Fiorita (Cambiavento): il sindaco Abramo risponda a Tallini

La petizione è già bella pronta sull’apposita piattaforma online change.org, in diciotto l’hanno già firmata, e, sotto il titolo “Richiesta di dimissioni del sindaco e del consiglio comunale” premette, osserva, ritiene e chiede che il sindaco Sergio Abramo e, in mancanza di suo riscontro o anche a prescindere da esso, i consiglieri comunali di Catanzaro rassegnino le dimissioni. Evitando alla città capoluogo della Calabria lo scioglimento che potrebbe derivare dall’attività di una possibile Commissione prefettizia di accesso per verificare eventuali infiltrazioni e condizionamenti mafiosi sugli atti amministrativi del Comune. La prefettura di Catanzaro, come è noto, sta verificando nei faldoni dell’inchiesta “Farmabusiness” l’occorrenza dei presupposti necessari al drastico provvedimento, che, qualora attuato, condurrebbe alla decadenza del sindaco e allo scioglimento del Consiglio “con la motivazione infamante – è scritto nella petizione – di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso”.

Dell’avvio della petizione online e dell’affiancamento con una raccolta fisica di firme tra la cittadinanza ha detto Eugenio Occhini, già consigliere comunale, intervenuto nella conferenza stampa convocata da Nicola Fiorita e Nunzio Belcaro, leader e capogruppo consiliare di Cambiavento, per dare l’avvio all’offensiva dell’opposizione nei confronti di una maggioranza implosa alle sue fondamenta dopo le esternazioni televisive di Domenico Tallini rivolte al sindaco Abramo. L’intervista è andata in onda su “Calabria7” ormai da 48 ore e, nonostante contenesse elementi tali da provocare nell’immediato forti scossoni politici, a Catanzaro invece “non si muove foglia, tutto è silente, il sindaco come al solito fugge, si nasconde, si rifugia nel gioco delle tre scimmiette: non sente, non vede, non parla. Questo oggi non è possibile, poiché a formulare le gravi accuse nei confronti del sindaco non è uno di passaggio, ma il personaggio politico che è stata l’architrave su cui ha poggiato l’esercizio più che ventennale di Abramo come sindaco. Prova ne sia – ha chiarito il leader di Cambiavento – che l’unica volta in cui Abramo si è presentato senza avere accanto Tallini, nelle elezioni regionali 2005, ha perso”.

Oggetto della conferenza non sono le vicende giudiziarie che hanno interessato l’ex presidente tornato in Consiglio regionale dopo l’annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del Riesame, bensì “l’enorme questione politica che si apre dopo le dichiarazioni di Abramo ai provvedimenti restrittivi cui è stato sottoposto Tallini – ‘l’allusione, poco onorevole per un sindaco, a certi comportamenti. Catanzaro non merita toni allusivi, non merita mezze verità. Chiediamo di sapere quali erano questi comportamenti’ – e dopo le dichiarazioni di Tallini, per le quali “i cittadini hanno il diritto di sapere come sono avvenute le nomine dei dirigenti del Comune in questi venti anni, se è vero che in alcuni casi sono avvenute senza rispondere ai dettami normativi, come sono state composte le commissioni aggiudicatrici degli appalti”.

Fiorita ha ricordato come “dal giugno 2017 Catanzaro è ostaggio di una maggioranza litigiosa, delle ambizioni personali del sindaco Abramo che sembra interessarsi solo delle vicende regionali, mantiene il silenzio sulle questioni cittadine importanti quali il porto, il depuratore, il piano strutturale, il centro storico, le scuole, il Sant’Anna. Come intende governare da qui a due anni il sindaco? In qualunque parte del mondo dopo l’intervista di Tallini sarebbero state ritirate le deleghe agli assessori di Forza Italia, così come anche i suoi consiglieri sarebbero passati all’opposizione. Avverranno queste cose? O su tutto cadrà ancora una volta la coltre di silenzio? Il Consiglio comunale e la giunta prendano atto che non hanno niente da dare più alla città. Noi – ha concluso Fiorita – diciamo no all’accanimento terapeutico su un’esperienza di governo che è già finita da tempo. È tutto un disastro. Altro che imprenditore prestato alla politica: Abramo ormai è un politico che vive per il potere, e proprio questa sua trasformazione in politico a tutto tondo rende ancora più pesante il giudizio dell’onorevole Tallini, che lo conosce bene: Zero in politica. E questo spiega il declino di Catanzaro”. Anche per questo Fiorita e Cambiavento appoggeranno la petizione per le dimissioni di sindaco e Consiglio.

Erano presenti alla conferenza, e sono intervenuti, anche Gianmichele Bosco, consigliere dimissionario di Cambiavento, e Marziale Battaglia, capogruppo dell’opposizione di Area Civica alla Provincia di Catanzaro, ente nel quale Sergio Abramo è presidente: “Un presidente – ha detto Battaglia – che non si è mai visto sul territorio, che non ha mai convocato l’Assemblea dei sindaci, che non ha ritenuto neppure di telefonare ai sindaci dei comuni dichiarati Zona rossa per l’emergenza Covid”. Alla Provincia si voterà per il rinnovo di medio termine del Consiglio il prossimo 24 febbraio. Se arrivassero le dimissioni di Abramo da sindaco, in pochi mesi si rinnoverebbero in fila, uno dopo l’altro, i profili istituzionali di Provincia, Regione e Comune. Chissà.