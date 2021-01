Diventa permanente la stazione sismometrica di Sellia

Una buona nuova non solo per Sellia, ma per tutta la Presila catanzarese. Come promesso dalla Direzione Generale dell’INGV (Istitito Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la Stazione Sismometrica di Sellia, allestita lo scorso anno a seguito delle ripetute scosse ai piedi dei monti della Sila piccola ,all’interno dell’antico frantoio del 1600, passa da temporanea a permanente. Nei giorni scorsi, i tecnici inviati dall’INGV hanno provveduto a potenziare, previa autorizzazione comunale, la dotazione della stazione .

I dati registrati h24 affluiranno e saranno analizzati dal personale altamente qualificato. L’ entroterra del catanzarese avrà così, insieme a quella di Sersale, un altro strumento per analizzare i movimenti tellurici che anche nei giorni scorsi si sono presentati, dopo le scosse ripetute (per oltre un mese) dello scorso anno, che gettarono nel panico le nostre comunità.

Il lavoro di interlocuzione con il Centro Nazionale Terremoti e con il suo Direttore Generale Salvatore Stramondo, lo scorso anno in visita a Sellia, non è stato infruttuoso.