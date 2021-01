Dolore per la morte di “Lello” Miceli dall’associazione Per la Calabria

Franco Laudadio, Presidente dell’Associazione “Per la Calabria” – Franco Laudadio- esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Raffaele “Lello” Miceli, eccellente figura professionale, umana e politica.

Resterà nei cuori di molti per il valore sociale e culturali delle iniziative da lui proposte e per l’impegno umano.

Nessuna parola riesce a esprimere il dolore che ci ha colti alla notizia della morte di Lello.

E’ stato sempre un punto di riferimento, di professionalità, passione e umanità. Il legame tra amici non può essere spezzato, nessun intervallo di tempo o spazio può distruggerlo. Nemmeno la morte stessa può separare i veri amici.

La vita è un viaggio che ti permette di fare amicizie con molte persone sulla tua strada. Ma solo in pochi saranno in grado di rimanere nel tuo cuore per sempre.

L’Associazione “Per la Calabria”, il Direttivo e l’Assemblea tutta si unisce con profonda commozione all’incolmabile dolore della famiglia.

Il presidente

Franco Laudadio