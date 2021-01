“Il cane che ha seminato panico, non voleva solo giocare”

Con riferimento alla notizia pubblicata questa mattina relativa al “cane di grossa taglia che semina il panico in via Veneto” nella quale si afferma che probabilmente voleva “solo giocare”, riceviamo una precisazione della persona direttamente coinvolta che parla di ricostruzione “dei fatti che “sminuisce la gravità di quanto accaduto, sento il dovere di precisarvi che il cane alano è giunto improvvisamente alle mie spalle e senza alcun motivo ed in modo fulmineo ha aggredito il mio piccolo Cavalier King che era al guinzaglio afferrandolo con un morso e scuotendolo come un peluche con una tale veemenza da procuragli una profonda ferita al dorso, la frattura dello sterno e multiple fratture condrocostali ed ora in osservazione clinica.

Nel tentativo di salvare il mio cane sono caduta a terra e sono stata trascinata per alcuni metri sull’asfalto procurandomi varie lesioni.

Nonostante quanto capitato non nutro alcun risentimento nei confronti dell’animale e spero solo che il mio cane possa guarire bene e presto.

Ringrazio tutti i cittadini del quartiere di San Leonardo che mi hanno coraggiosamente prestato soccorso ed hanno evitato conseguenze più tragiche. Tengo a sottolineare il pronto ed efficace intervento della Polizia di Stato, del Servizio di Soccorso Sanitario 118, del Servizio Veterinario dell’ASP e della Polizia Municipale.