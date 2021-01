Sant’Anna, capigruppo e management a confronto

In corso la riunione dei capigruppo del Consiglio Comunale con il management del Sant’Anna Hospital per discutere delle problematiche inerenti la struttura. L’invito è stato rivolto ai capigruppo del Consiglio comunale dal presidente del civico consesso Marco Polimeni.

Nella mattinata un gruppo dei circa 300 dipendenti del Sant’Anna Hospital e alcuni rappresentanti sindacali dell’Usb hanno occupato gli uffici della sede dell’Asp di Catanzaro per chiedere ai Commissari risposte immediate sul futuro della clinica, alla quale ancora non è stato rinnovato l’accreditamento.