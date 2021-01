Tutto pronto all’I.T.E. Grimaldi-Pacioli per l’Open Day dell’8 gennaio dalle ore 15.30 alle 18.30.

La scuola che affonda le radici nel passato ma che è proiettata nel futuro, presenterà nelle 2 sedi del Grimaldi di Via Turco in Catanzaro e del Pacioli di Via Sebenico in Catanzaro Lido, l’offerta formativa che si caratterizza per:

lo studio delle lingue, in numero maggiore a qualsiasi altro istituto perché oltre all'inglese è possibile studiare il francese, lo spagnolo, il tedesco e, nell'indirizzo "relazione internazionale per il marketing", il cinese. Il numero di ore di lingue è pari a 6 settimanali e, addirittura, a 9 ore nell'indirizzo Turismo e R.I.M;

lo studio del diritto e dell'economia per diffondere la cultura dell'impresa. Il Grimaldi -Pacioli è l'unica scuola che farà nascere delle imprese innovative (startup) in collaborazione con Confindustria oltre che con l'Università "La Sapienza" di Roma, l'Università di Genova, l'UNICAL di Cosenza e l'U.M.G. di Catanzaro. Solo il Grimaldi-Pacioli, grazie ai protocolli d'intesa con Ordine degli Avvocati e quello dei Commercialisti, consente da anni ai propri alunni di fare tirocini presso gli studi professionali della città;

per diffondere la cultura dell’impresa. Il Grimaldi -Pacioli è l’unica scuola che farà nascere delle imprese innovative (startup) in collaborazione con Confindustria oltre che con l’Università “La Sapienza” di Roma, l’Università di Genova, l’UNICAL di Cosenza e l’U.M.G. di Catanzaro. Solo il Grimaldi-Pacioli, grazie ai protocolli d’intesa con Ordine degli Avvocati e quello dei Commercialisti, consente da anni ai propri alunni di fare tirocini presso gli studi professionali della città; il contatto con mondo del lavoro. Per come verificabile dal portale Eudoscopio della Fondazione Agnelli, la percentuale dei diplomati del Grimaldi-Pacioli che riescono a trovare lavoro entro 269 giorni è salita da 31% al 34%; si tratta della percentuale più alta della provincia se riferita alla coerenza del lavoro svolto con il titolo di studio. Il risultato è stato possibile grazie alle attività di alternanza scuola-lavoro che investe ogni settore. Il Grimaldi-Pacioli è l’unica scuola a svolgere alternanza con il quotidiano la Repubblica.

Per partecipare, è sufficiente prendere contatti telefonici al n° 0961- 746514 o inoltrare una mail all’indirizzo orientamento@itegrimaldipacioli.it