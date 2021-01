Albi: troppi contagi covid, da oggi tamponi per tutti

Dopo quasi venti casi di positivita’ al covid, scatta strategia anticontagio nel piccolo centro presilano di Albi. Da oggi e fino a domenica, tamponi per tutti.

L’ Amministrazione comunale albese ha predisposto un dettagliato programma di screening.

Per tre giorni, da oggi a domenica, area di viale Kennedy sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento dei tamponi che saranno effettuati in auto.

L’ intervento è stato concordato con il titolare del laboratorio di analisi e si è optato per drive-in al fine di evitare assembramenti.