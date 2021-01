Estumulazione salme al tempo del Covid: un problema per le famiglie lontane

L’estumulazione delle salme ha sempre rappresentato un momento delicato per le famiglie dei defunti e oggi, al tempo del covid, mette a dura prova quelle che si trovano lontane chilometri dai cimiteri in cui sono seppelliti i propri cari. Una segnalazione, nel caso specifico, è arrivata alla nostra redazione dalla signora Carla Terranova, impossibilitata a causa dell’emergenza Covid a rientrare a Catanzaro dalle Marche, per assistere all’estumulazione della salma del marito deceduto quarant’anni fa e seppellito nel cimitero del quartiere Lido.

“E’ giusto che le salme vengano estumulate ma in questo particolare momento d’emergenza si dovrebbe avere la sensibilità di venire incontro alle famiglie dei defunti che non possono affrontare un viaggio per raggiungere Catanzaro – ha raccontato con profondo dispiacere – sono anziana e sto affrontato situazioni familiari non semplici legate a problemi di salute, per me in questo periodo è difficile oltre che rischioso poter affrontare un viaggio.” Dopo la prima convocazione da parte degli uffici competenti del Comune di Catanzaro, fissata per metà gennaio, alla signora Terranova è stato proposto un rinvio della procedura a marzo ma che al momento non cambia le carte in tavola: “In questa situazione di emergenza gli spostamenti sono limitati oltre che rischiosi, e molte famiglie si troveranno nella mia stessa situazione – ha proseguito – bisogna comprendere che per noi è un momento molto delicato e assistere all’estumulazione è importante, i nostri defunti sono morti quaranta anni fa, ma noi non li abbiamo dimenticati, vogliamo poter essere lì quando si procederà – e poi ha concluso – Non è stato semplice interloquire con gli uffici competenti, ringrazio l’assessore Longo per avermi ascoltato e compreso, ora mi rivolgo al Sindaco affinché trovi una soluzione per venire incontro alle famiglie che lontane, a causa del Covid, non possono partecipare a questo delicato momento.”