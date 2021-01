I consiglieri di Soverato Mannino e Sica chiedono interventi sulle scuole e screening per docenti e personale

E’ indirizzata al sindaco, al presidente del consiglio e all’assessore al ramo la richiesta firmata dal consigliere comunale di Soverato Giacomo Mannino e dal capogruppo Vittorio Sica sull’emergenza Covid 19. In particolare i consiglieri chiedono di effettuare lavori di manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento dei vari istituti scolastici per il rientro degli alunni e di organizzare un’attività di screening per docenti e operatori scolastici.